Villingen-Schwenningen Ein Duo blendet Dissonanzen aus

VS-Villingen. Recht gelassen sehen Friedhelm Schulz und Töni Schifer, Vorstandsteam des neuen Fördervereins MPS Studio Villingen, in die Zukunft. Die seit einiger Zeit schwelende Auseinandersetzung zwischen dem Besitzer des Hauses Berthold Käfer und Matthias Brunner-Schwer, dem Sohn des Studio-Gründers Hans-Georg Brunner-Schwer, sind für die beiden kein Bremsklotz. Im Gegenteil, "sie sind für uns eher Ansporn", wischen beide Bedenken beiseite. Seit geraumer Zeit basteln sie zusammen mit einigen Mitstreiten im Hintergrund daran, dem Studio nach und nach wieder Leben einzuhauchen und das MPS-Studio wieder zu einer festen Größe im Musik-Business zu machen.

Der Streit ums Inventar

Seit Jahren besitzt die Musikproduktion Schwarzwald einen hohen Qualitätsstatus. Nicht nur der renommierte Jazzpianist und Komponist T.C.Pfeiler aus Salzburg sieht das so. Gemeinsam mit Matthias Brunner-Schwer, habe er eingentlich nur einen Wunsch. "Wir wollen doch alle, dass dieses Studio weiter bestehen bleibt", bekräftigte er am Dienstag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Wären da nicht nur diese unschönen Dissonanzen zwischen Käfer auf der einen Seite und Brunner-Schwer nebst Pfeiler auf der anderen Seite. Grund des seit einiger Zeit schwelenden Streites: Alles, was an Gegenständen im Herzstück des Studios, dem Regieraum, bewahrt werde, "haben wir rechtsmäßig und in einem notariell beglaubigten Vertrag im August 2015 erworben", bekräftigt Pfeiler. In Bälde möchte er Kontakt mit Schifer aufnehmen, um doch noch Bewegung in die verfahrene Sache zu bringen. Notfalls müssten sich eben Juristen damit auseinandersetzen, kündigt der Professor an.