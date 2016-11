Villingen-Schwenningen Ein Berg und seine Zwillinge

So schön geformt wie ein Bergkristall

"Das war ein Weg voller Erlebnisse und teilweise sehr intensiver Erfahrungen", sagt Hans Kammerlander, "aber es war auch oft eine stressige Zeit, zwischen Expeditionen, Bergführer-Tätigkeit, Vorträgen und den vielen Verpflichtungen".

Daran hat sich inzwischen so einiges, wenn nicht alles geändert. Nicht dass Hans Kammerlander müde geworden und es leid wäre, sich seiner Leidenschaft zu widmen. Er geht die Dinge inzwischen anders an. "Ich habe mich auf die Suche nach den schönsten Bergen gemacht", sagt er. Und weil Schönheit allein im Auge des Betrachters liegt, ist es natürlich eine durchaus subjektive Auswahl.

"Nachdem ich die Seven Second Summits hinter mir hatte und dabei wieder nur auf die Höhe geschaut wurde, wollte ich etwas machen, dass ich allein bestimmen kann", sagt er heute, wenn er eine Reihe von Fotos herauszieht und sie dem staunenden Betrachter präsentiert. Kaum zu glauben, all die Berge auf den Fotografien ähneln dem Matterhorn in der Schweiz.

Der Shivling in Nordindien, die Ama Dablam unweit des Mount Everest in Nepal, der Mount Assiniboin in den kanadischen Rocky Mountains, der Stetind in Norwegen, der Mount Belalakaja in Russland – allesamt kühne, steil aufragende Obelisken.

So schön geformt wie ein Bergkristall und irgendwie alle mit deutlichen, teilweise frappierenden Ähnlichkeiten zum Matterhorn. Steile, scharfe Grate, grandiose Wände und wenn man oben ist, beeindruckende Tiefblicke.

"Das Matterhorn hat viele Zwillinge", sagt Hans Kammerlander. Dominant stehen sie da, die Schönsten der Schönen. Und endlich kann der Südtiroler einmal frei und nach Herzenslust wählen. Nicht die Zahl 14 steuert ihn, wie bei den Achttausendern, nicht eine skurrile Diskussion um Höhenangaben, wie bei den Seven Second Summits und auch nicht das Maß an Schwierigkeiten.

"Es geht nur noch um schön, schön, schön und noch mal schön", erklärt Kammerlander und fügt leise an. "Ich brauche das Schulterklopfen nicht mehr und es fehlt mir inzwischen an Motivation dem nachzujagen. Ich freue mich über die Matterhörner, denn ich weiß, mein Publikum erwartet ein Feuerwerk an Natur, Landschaft und Reichtum des Bergsteigens."

Auch dieser Vortrag von Hans Kammerlander bietet viel Abwechslung und viele spannenden Geschichten.