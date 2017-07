Villingen-Schwenningen Ein bereicherndes Jahr geht zu Ende

VS-Schwenningen. Eine Fahrt auf den Spuren von Anne Frank: Stark beeindruckt waren die Teilnehmer von der weltoffenen Stadt Amsterdam, die zum gelungenen Abschluss ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) wurde.

Viele junge Menschen legen nach dem Ende ihrer Schulzeit in verschiedensten Berufsbereichen wie Pädagogik, Pflege, Kultur, Verwaltung oder Dienstleistung ein Freiwilliges Soziales Jahr ein. Es hilft, den eigenen Berufswunsch kritisch zu hinterfragen oder zu festigen, so Anette Heidt von den Freiwilligendiensten Schwenningen, die die freien FSJ-Einsatzstellen koordiniert und vermittelt. Nicht nur ein möglicher Berufswunsch steht bei den Teilnehmern im Vordergrund, sondern auch der Wunsch nach persönlicher und sozialer Orientierung und Entfaltung. Eine Freiwillige fasst es gut zusammen: "In einer immer stressigeren Schul- und Arbeitswelt mit verkürztem Abitur fehlt mir eine Auszeit, die ich sinnvoll nutzen und in der ich meine sozialen Kompetenzen ausbauen kann. Wenn dabei der Berufswunsch herauskommt und noch als Praktikumszeit anerkannt wird – umso besser."

Ein soziales Jahr gilt als Praxistest auf dem Weg zum Wunschberuf. Will ich das, kann ich das auf Dauer, womöglich ein Leben lang? In der Betriebskindertagesstätte Glühwürmchen der Firma Waldmann zum Beispiel haben die diesjährigen Freiwilligen ihren Berufswunsch gefestigt und in ihren Einsatzstellen einen Ausbildungsvertrag zur Erzieherin unterschrieben.