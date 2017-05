Villingen-Schwenningen Ein Baum markiert das Festgelände

VS-Schwenningen. Jetzt steht er da und markiert das Festgelände auf der Möglingshöhe – mit vereinten Kräften stemmten die Schwenninger Ziegel-Buben am Sonntagnachmittag am Rande des BSV-Sommerfests den großen Nadelbaum samt festlichem Kranz und Bändern in die Höhe. Ein Prozedere, das sich jährlich wiederholen soll, jeweils zum Beginn der Festsaison auf dem Open-Air-Platz.