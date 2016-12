Villingen-Schwenningen Ein Baum, der Wärme spendet

VS-Villingen. "Nicht nur liken, sondern etwas machen", dachte sich Simone Otto-Bali und startete im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Aktion "Warmnachtsbaum". Wegen des großen Erfolgs und auch weil sie unzählige Anfragen über Facebook bekommen habe, ob es den "Warmnachtsbaum" wieder gebe, hat sich die Villingerin dazu entschieden, auch in diesem Jahr die Aktion zu veranstalten.

Dabei können wärmende Kleidungsstücke wie gestrickte Schals, Socken oder Mützen in kleinen Tüten verpackt und mit einer Grußkarte versehen, an einen der Bäume vor der Villinger Stadtbibliothek am Münsterplatz gehängt werden. "Alles Nützliche, das wärmt, kann man an den Baum hängen", meint Otto-Bali. "Jeder hat bestimmt zuhause noch etwas rumliegen, das er nicht mehr braucht", fügt Susanne Warstat, die Simone Otto-Bali tatkräftig unterstützt, hinzu. Mittlerweile weiß Simone Otto-Bali einen treuen Helferkreis um sich, der bereits zu Beginn der Aktion am Mittwochabend dafür sorgte, dass der "Warmnachtsbaum" schon gut behängt war. Noch bis zum Beginn der Fasnet hat man die Möglichkeit seinen Teil zum Erfolg der Aktion beizutragen.

Dass es so viele Menschen in Villingen und Schwenningen gebe, die gerne etwas geben, habe sie schon im vergangenen Jahr überrascht, meint Otto-Bali. Denn gerade an Weihnachten werde zwar viel gespendet, oft aber vergessen, dass es auch direkt vor der Haustüre bedürftige Menschen gebe, meint Simone Otto-Bali und fügt hinzu: "Für sie ist der Baum gedacht und an dem können sie sich jederzeit ein Tütchen abmachen."