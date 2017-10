Villingen-Schwenningen Ein alter Hase führt die junge Truppe

Pascal Seiffert wird einen Tag später mit im Verwaltungsausschuss sitzen und auch am 15. November, dann zusammen mit Jordan Dobrowolni, die nächste Gemeinderatssitzung besuchen. Unter anfänglicher Anleitung von Nadine Schumacher von der Abteilung Jugend, Sport und Integration im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport werden die Jugendgemeinderäte ihre Arbeit zu verschiedenen Themen in Gruppen aufnehmen.

Gruppe 1: Überarbeitung der Satzung und Geschäftsordnung.

Gruppe 2: Planung des Einführungswochenendes am 8. und 9. Dezember in der Jugendherberge Rottweil mit einem Seminar der Landeszentrale für politische Bildung sowie Planung der nächsten Beteiligungswerkstatt in Kooperation mit der Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung.

Gruppe 3: Thema ist hier das Jugendkulturelle Zentrum.

Gruppe 4: Thema ist der Skatepark.

Gruppe 5: Freizeiteinrichtungen, insbesondere der Sportplatz am Hoptbühl-Gymnasium. Gruppe 5 will Öffentlichkeitsarbeit leisten und dafür sorgen, dass die Beteiligung an der nächsten Wahl 2018 wächst.

Auf Anregung einiger Jugendliche kommt eine weitere Gruppe hinzu, die sich mit der Mobilität der Jugend im Öffentlichen Personen-Nahverkehr und dem Radwegenetz beschäftigen will.