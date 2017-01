Villingen-Schwenningen Ein Akrobat mit Worten

VS-Villingen. Auch beim Zähringer-Narrentreffen am kommenden Wochenende ist er dabei. Er ist Regisseur und Texter der Eröffnungszeremonie am Samstagabend, 18 Uhr, am Riettor, wenn es um die Villinger Geschichte der Stadt und ihrer Fasnet geht.

Gunther Schwarz stammt aus dem Frankenland und lebt in Königsfeld, doch der 65-Jährige tanzt auch gerne auf Villinger Hochzeiten. 20 Jahre lang war er als Sonderpädagoge an der Christy-Brown-Schule am Hoptbühl, hier geht er an seiner heißgeliebten Fasnet bald wieder ins Häs und hier ist er bekannt und beliebt für seine Stadtführungen mit Event-Charakter.

Aufgewachsen ist Gunther Schwarz in Nordbaden, er studierte an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe und seine erste Stelle erhielt er als 21-jähriger Lehrer an der Realschule St. Georgen. "Ich bin also ein kosmopolitischer Süddeutscher". Nach dem Zivildienst beim Roten Kreuz und einem Kindererholungs-heim in Königsfeld, wo er sich 1976 in seine Frau Rita verliebte, unterrichtete er für kurze Zeit an der Goldenbühlschule in Villingen und lernte Henry Greif kennen – bis heute sein Partner bei vielen Auftritten. Nach einem Zusatzstudium zum Realschullehrer kehrte er nach St. Georgen zurück. Die stundenweise Abordnung an die Schule für Körperbehinderte, die damals noch in der Bergstadt angesiedelt war, begeisterte ihn so, dass er ein drittes Studium zum Sonderschullehrer absolvierte, bevor er 1985 an die heutige Christy-Brown-Schule kam.