Villingen-Schwenningen Ein Achttausender fehlt Hans Kammerlander noch

Seine Geschichten hatte der inzwischen 60-Jährige unter den Titel "Matterhörner" gestellt und erklärte, dass sein Lieblingsberg in der Schweiz weltweit etliche Zwillinge in gleicher Form und gleicher Schönheit hat. Er nahm sein Publikum mit auf das Original, auf den Ama Dablam in Nepal, den Stetind in Nor­wegen, den Mount Assiniboine in Kanada und den Shivling in Nordindien. Dabei erzählte der drahtige Kletterer völlig unaufgeregt, bescheiden und im sympathischen Dialekt der Südtiroler von gewaltigen Abenteuern, die ihn nicht nur einmal das Leben hätten kosten können.

Und er zog für sich den Schluss, dass er das "Wettrennen" in den Bergen inzwischen den Jüngeren überlasse und beim Klettern lieber die Natur genieße. Dass auch ihn als jungem Mann sportliche Wettkampf gereizt habe, gab er dagegen freimütig zu und berichtete mit körnigen Bildern aus den Anfängen. Ein nagelneues Seil habe er sich geleistet, Geld für Funktionskleidung sei danach keines mehr vorhanden gewesen und er hatte in Jeans aufsteigen müssen. Die Unbedarftheit seiner Jugend amüsierte Kammerlander. "Was für ein Quatsch", kommentierte er seinen damaligen Plan, mit den Freunden auf dem Gipfel den Sonnenuntergang erleben zu wollen.

Gelernt hat Hans Kammerlander sein Handwerk bei Reinhold Messner, mit ihm bewältigte er sieben Achttausender. In jungen Jahren bestieg er in 24 Stunden das Matterhorn von allen vier Flanken her, er überwand in gleicher Zeit die Eiswände des Ortlers, radelte 250 Kilometer zu den Drei Zinnen und bestieg die mittlere. "Ich war ein süchtiger Kletterer", sagt er.