Villingen-Schwenningen Eilt: Salzgrube II wird benötigt

Villingen-Schwenningen. 19 Hektar Gewerbe- und Industriefläche sind in Villingen-Schwenningen noch zu haben. Diese Zahl veröffentlichte Wirtschaftsförderin Beate Behrens am Mittwochabend im Gemeinderat. 4,5 Hektar davon liegen im Gebiet Salzgrube I, 2,2 im Nunnensteig, ein Hektar auf Herdenen, 1,1 im Dickenhardt, 0,3 im Vorderen Eckweg, 1 Hektar in Obereschach und neun Hektar im mittleren Zentralbereich befinden sich derzeit in Überplanung. Da jedoch fast über das gesamte Kontingent derzeit Verhandlungen mit Gewerbebetrieben laufen, machte die Wirtschaftsförderin Druck: "Wir brauchen die Salzgrube II ganz dringend."