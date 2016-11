Villingen-Schwenningen Eigenproduktion zu erleben im Rollmops-Theater

VS-Villingen. Diesmal spielt und liest das Rollmops-Ensemble zwei Stücke aus Anton Tschechows Werken. Premiere ist am Donnerstag, 1. Dezember, um 20 Uhr, weitere Aufführungen folgen am 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17. und 18. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Bücher-Insel, Rietstraße 26. Der Bär ist ein heiter groteskes Theaterstück. Die Gutsbesitzerin Jeléna Popówa leidet – ihr Mann ist verstorben. Doch Jelénas Leid nährt sich nicht aus dem Verlust, vielmehr kultiviert sie ihre Trauer, um sich an ihrem toten Gatten zu rächen.