Villingen-Schwenningen Eigenes Kind missbraucht: Fünf Jahre Haft

In einigen Fällen hatte er sogar mit seinem Handy Aufnahmen von seinen Quälereien der Tochter gemacht, die dem Gericht vorlagen. Einmal zog er dem Kind eine Mütze über den Kopf, fesselte dessen Hände auf dem Rücken und zwang es, ihn auf besonders ekelhafte Weise zu befriedigen. Bei seinen Vergewaltigungen in verschiedenen Räumlichkeiten der Wohnung ließ er kaum eine Variante aus. Und das kleine Mädchen schwieg, obwohl es so manche Verletzungen davongetragen haben musste.

Erst im Februar wagte die inzwischen Neunjährige, sich einer Erzieherin zu offenbaren. Bis dahin musste sie mit dem Vater in der gemeinsamen Wohnung zusammenleben. Die Mutter hatte offensichtlich Probleme, sich adäquat um die Kinder zu kümmern. Jetzt ist die Familie auseinandergebrochen. Der Vater sitzt seit acht Monaten in Untersuchungshaft, die Kinder sind in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.