Schwarzwald-Baar-Kreis. Großen Anklang fand das zweite landkreisweite Austauschtreffen für alle Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit des Schwarzwald-Baar-Kreises. Etwa 90 engagierte Bürger informierten sich zu den zentralen Fragen, die sie in ihrer Arbeit mit den geflüchteten Menschen beschäftigten. So moderierten Referenten aus der Praxis Workshops zu Themen der Arbeitsmarktintegration, der Bildung und Qualifizierung, der Beratung und Unterstützung für Flüchtlinge sowie zum Umgang mit Trennung und Abschiebung. Im Rahmen anregender und konstruktiver Gespräche wurden im Laufe der Veranstaltung zwischen den Ehrenamtlichen eine Vielzahl an Kontakten geknüpft und wertvolle Erfahrungswerte für das gemeinsame Einsatzfeld geteilt.