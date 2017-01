Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche in Kirchen kümmern sich um Senioren

Im zweiten Halbjahr steht ein Halbtagesausflug auf dem Programm. Im Mai findet ein Seniorenaktionstag im Gemeindezentrum Bruder Klaus zum Thema "Graue Haare – buntes Leben" mit Frühstück statt. In der Heilig-Kreuz-Gemeinde hat sich ein ökumenischer Seniorenkreis mit der Lukasgemeinde gebildet. Los geht es am Montag, 16. Januar, 14.30 Uhr, beim ökumenischen Seniorentreffen im Gemeindezentrum der Lukasgemeinde. Am Dienstag, 7. Februar, 14.30 Uhr, steht ein Lichtbilder-Vortrag mit Pfarrer Andreas Huber aus Bad Dürrheim über Rumänien im Pfarrsaal Heilig Kreuz auf dem Programm. Gemeinsam mit den Mädchen und Jungen des katholischen Kindergartens St. Michael werden im April Eier gefärbt, und im Mai gibt es ein Referat zum Thema "Glück haben nur die Anderen".

Der ökumenische Seniorenausflug findet am 27. Juni statt, und alle Senioren der Seelsorgeeinheit werden am 9. August einen Halbtagesausflug gemeinsam unternehmen. Ebenso pfarrgemeindeübergreifend ist die Dekanatswallfahrt nach Gengenbach im September.

Edith Fabry und Josefa Pzygoda, Verantwortliche in der Bruder-Klaus-Gemeinde, laden alle Gemeindemitglieder jeweils am Freitag ab 9.30 Uhr zum Gottesdienst ein. Die Spielenachmittage im Gemeindestützpunkt "Arche" in der Görlitzer Straße im Haslach finden einmal im Monat statt. Schon am 10. Januar, 14.30 Uhr, sind die Senioren zu einem Vortrag über "Frauen in der frühen Kirche" eingeladen . Höhepunkt im ersten Quartal von Bruder Klaus ist die Seniorenfasnet, bei dem geschunkelt und gelacht werden darf. Im April gibt es einen Vortrag zum Thema "Essen ist mehr als satt sein". Ende des Jahres, so die Verantwortlichen, ist ein Gedächtnistraining über mehrere Termine vorgesehen.

"Die ökumenischen Senioren der Gemeinden Paulus und St. Konrad treffen sich in der Regel an jedem ersten Donnerstag eines Monats im Wechsel in den beiden Gemeinden. "Wir freuen uns alle über angeregte Gespräche bei Kaffee und Kuchen und über Vorträge zu informativen Themen. Spiel und Gesang runden die Nachmittage ab", so Brigitte Hettich und Marianne Niebel. Einmal im Jahr, im Juni, wird ein Busausflug organisiert. Im vergangenen Jahr ging es nach Wolfach zur Glashütte Dorotheenhütte, mit anschließender Einkehr in Obereschach.

Interessierte ältere und jüngere Mitglieder der St. Konrads- und Pauluspfarrei wandern in den Monaten März bis November gemeinsam in der näheren oder weiteren Umgebung. Der Wandertag ist in der Regel der dritte Donnerstag im Monat. Die Wanderungen sind geführt, dauern etwa zwei bis drei Stunden und enden mit einer gemütlichen Einkehr. Am 20. April ist Treffpunkt an der Kirche Weigheim mit einer Rundwanderung.