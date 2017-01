Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche dabei

Das "Café Dachgärten", wie der mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr und am ersten Sonntag im Monat stattfindende Kaffeetreff liebevoll genannt wird, gehört mittlerweile zum festen Termin im Kalender der Senioren des Betreuten Wohnens, des Pflegeheims und neuerdings auch bei dem einen oder anderen Besucher aus der Nachbarschaft. "Viele mögen es, in einer heimeligen und kleinen Runde seine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu genießen", zeigt das Seniorenzentrum auf. Nicht zu vergessen sei, die Gelegenheit sich mit netten Menschen zu unterhalten.

"Wir sind sehr dankbar, dass unsere Ehrenamtlichen den Kaffeetreff mitgestalten. Unser Café Dachgärten strahlt so viel Gemütlichkeit aus", sagt Michaela Kalmar, Hauswirtschaftsleiterin im Seniorenzentrum der Zieglerschen.

Aber der liebevoll eingerichtete und dekorierte Raum der Cafeteria öffnet seine Türen nicht nur beim Kaffeetreff. So finden viele Veranstaltungen an diesem Ort statt. Beispielsweise können die Senioren des Betreuten Wohnens die Cafeteria für ihre Feierlichkeiten nutzen, der Schachclub kommt einmal die Woche vorbei, und natürlich nicht zu vergessen, gibt es jeden Dienstag ab 12 Uhr ein Zwei-Gänge-Menü. Beim offenen Mittagstisch können Senioren, Nachbarn und Angehörige den Service des Seniorenzentrums nutzen und gemeinsam und in gemütlicher Atmosphäre ein Essen genießen.