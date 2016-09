Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche Begleiter gesucht

Marcel Dreyer, Integrationsbeauftragter des Landratsamtes, weist besondere auf eine Veranstaltung hin: Am Samstag, 29. Oktober findet von 9 bis 15 Uhr eine landkreisweite Veranstaltung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit statt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es über 1000 ehrenamtlich für Flüchtlinge engagierte Helfer.

Bei dieser Veranstaltung soll nun ein entspannter Austausch aller Gruppen ermöglicht werden. Mit einem innovativen open space Format soll an diesem Tag ein offenes Forum zur Mitgestaltung entstehen. Bis zu 120 Personen können sich anmelden. "Es wird konkrete Ergebnisse geben", verspricht Ludwig Winter, Ehrenamtskoordiator Migration beim DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen, der neben Caritasverband, Diakonischem Werk und Landratsamt Mitveranstalter ist. Weitere Seminare gelten beispielsweise den Themen Asyl-, Flüchtlings- und Aufenthaltsrecht, Konfliktmanagement und traumatisierten Flüchtlingen.

Ebenfalls auf dem Programm stehen "Argumentationstraining gegen fremdenfeindliche Stammtischparolen" und "Coaching für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit". 1080 Asylbewerber leben zur Zeit in den Gemeinschaftunterkünften des Kreises. In der Erstaufnahmestelle in Donaueschingen leben 140 Geflüchtete, in Villingen weitere 60. Benötigt werden weitere Ehrenamtliche vor allem zur Begleitung der Asylbewerber bei den Themen Wohnen, Arbeiten Umgang mit Nachbarn und sich Zurechtfinden im Alltag. Der Flyer mit dem Seminarprogramm ist beim Landratsamt, bei Diakonie und Caritas sowie bei den Kommunen erhältlich.