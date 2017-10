Villingen-Schwenningen Ehepaar kommt sich vor wie beim Roulette

Monate später taucht das Thema Zwangsgeld erneut und um so wuchtiger auf und bietet noch mehr Zündstoff als zuvor. Im September habe dann der Vollstrecker der Stadt vor der Türe gestanden und knapp 530 Euro an Zwangsgeld eingefordert. Das Paar verweist auf den abgeschlossenen Sachverhalt. Der Bedienstete zieht wieder ab. Zu Beginn des neuen Monats eskaliert die Auseinandersetzung um die hohe Summe. Das Ehepaar steht fassungslos in einem Geldinstitut. "Das Konto wurde gesperrt, wir konnten nichts mehr abheben", schüttelt die Frau den Kopf. Und in der Tat kommt auch ein Schreiben aus der Zweigstelle mit der Mitteilung, dass man auf Initiative der Stadt hin, der Gläubigerin, für zwei Konten eine Pfändungs-und Einziehungsverfügung festgelegt habe und zwar über einen Betrag von fast 530 Euro. Die Summe, lesen die beiden fassungslos, sei auf ein Treuhandkonto überwiesen worden. Für das Paar ist das Maß nun endgültig voll. Sie fordern unverzüglich eine Aufhebung der Sperre durch die Stadt und drohen damit, die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Stunden später sei die Zusage gekommen, dass man die Sache regle und die Verfügung aufheben würde.

Die Reaktion der Stadt ist deutlich, die den Fehler zugibt. Wortwörtlich heißt es in der Stellungnahme von Madlen Falke, von der Pressestelle der Stadt: "Die Zwangsvollstreckung, verbunden mit einer Kontopfändung, ist bedauerlicherweise durch ein Versehen vollzogen worden." Das Zwangsgeld sei Anfang des Jahres angeordnet worden, nachdem die Heizungsanlage des Paares nicht einwandfrei funktioniert habe und zunächst keine Rückmeldung an die Stadt gegeben worden sei. Über die Rücknahme des Zwangsgeldes seitens des Baurechtsamtes sei die Stadtkasse jedoch versehentlich nicht informiert worden, so dass die Kontopfändung nach zweifacher Mahnung in Gang gesetzt wurde.

Bank schließlich informiert

"Nachdem das Ehepaar vorstellig geworden ist, sind die Mitarbeiter sofort tätig geworden und haben die entsprechende Bank darüber informiert, die Pfändung zurückzunehmen und das Konto wieder für das Paar zu öffnen", endet die Mail aus der Stadtverwaltung.