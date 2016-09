Villingen-Schwenningen Ehepaar geht auf neuen Wegen

"Heute verändert sich einiges für sie", erklärte Pfarrer Schuhmacher. Der Seelsorgeeinheit Neckar-Baar würden vier Kirchengemeinden mit fünf Kirchen angehören, so Schuhmacher. Er betonte, dass die Kirche eine besonders gute Verbindung zur evangelischen Kirche, die auch ihre Glückwünsche überbracht hatte, habe.

Das Ehepaar stellte sich den Gemeindemitgliedern vor und betonte, dass sie hier ganz neue Wege gehen würden. Christian Feuerstein war hauptberuflich Grundschullehrer in Schemmenhofen und Mittelbiberach in Oberschwaben. In Schwenningen werde er zu 80 Prozent als Diakon die Jugend und Kindergärten betreuen, betonte er.

Luzia Feuerstein war Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Biberach und Umland und erteilte auch Religionsunterricht. In der neuen Seelsorgeeinheit werde sie zu 20 Prozent in der Studentenseelsorge in der Hochschule wirken. Während Christian Feuerstein ursprünglich vom Bodensee stammt, kommt seine Ehefrau aus der Nähe von Rottweil. Christian Feuerstein betonte, dass Papst Franziskus erklärt habe, man solle an die Ränder gehen: "Da sind wir hier am Rande der Diözese genau richtig", so der Diakon.