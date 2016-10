Villingen-Schwenningen Ehepaar Aschke bleibt VS-Hotelszene erhalten

Sie steigen im Frühjahr 2017 beim Hotel Mercure am Franziskaner in Villingen aus. Dort übernimmt, wie berichtete, die familiengeführte Berliner Hotelkette Dormereo. Aschkes bleiben in VS. Die Geschäftsführer der Sierra Hotel Management GmbH (SHM) aus Karlsruhe gaben jetzt bekannt, das neue Holiday Inn in Nachbarschaft zum Klinikum im Herbst 2017 mit den 136 Doppelzimmern zu eröffnen. Sie seien erfreut über die sehr schnelle Einigung mit der Investorengruppe SBK für das 33 Millionen Gesamtbauvorhaben.

"Nachdem wir vor wenigen Wochen das erste Holiday Inn Express im Next Generation Design mit 115 Zimmern in Karlsruhe erfolgreich eröffnet haben, können wir uns nun auf die neue Aufgabe konzentrieren. Wir werden somit unseren langjährigen Kunden und Partnern aus der Region Schwarzwald-Baar auch weiterhin mit unserer gewohnten Dienstleistung in der Doppelstadt zur Verfügung stehen", erklärt Uwe Aschke.

Und weiter: "Das Holiday Inn Villingen-Schwenningen wird ohne Zweifel einen herausragenden Platz in der Hotelszene der Region einnehmen und das Gesamtangebot vervollständigen. Natürlich sind wir überwältigt von der entstandenen Möglichkeit und freuen uns über die überraschende Rückkehr zu den Wurzeln unseres Unternehmens."