VS-Schwenningen (mb). Dort, wo vor Kurzem noch eine Häuserzeile links dem Parkplatz an der Neckarstraße stand, wird derzeit kräftig gebaggert. Denn was unter den abgerissenen Gebäuden zu Tage trat, hat auch Baubürgermeister Detlev Bührer überrascht: eine ehemalige Mülldeponie. Das Grundstück, das der Stadt gehört, werde daher, so Bührer, gesäubert. Auch Proben müssten entnommen werden. Dann werde die Fläche eingeebnet. Und was passiert mit dem Grundstück? "Das ist noch nicht klar. Eine Option ist, es als Parkfläche für die neue Stadtteilhalle zu nutzen", sagt der Baubürgermeister. Auf keinen Fall werde das Grundstück aber verkauft.