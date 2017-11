Villingen-Schwenningen Echt stark: Polizei ertappt Einbrecher

Nicht das erste Ziel

Und Eichhorns Studio war nicht das erste Ziel von Fitnessstudio-Einbrechern: Elf Tage zuvor war in ein Fitnessstudio in der Schwenninger Straße in Villingen eingebrochen worden. Drei Einbrüche, ein und derselbe Täter? "Das wissen wir noch nicht mit Sicherheit", sagt Sener Kalayci von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. Die Halterauskunft zum Fahrzeug gebe zwar einen ersten Anhaltspunkt, jedoch letztlich keine Gewissheit, ob der Halter auch der Täter sei. Abgesehen davon sei der Halter des Autos noch immer flüchtig, so Kalaci am Dienstagnachmittag.

Doch auch wenn von ihm jede Spur fehlt, der oder die Einbrecher haben viele Spuren hinterlassen, die nun ausgewertet werden. Vom 10. Juni in Schwenningen gab es Fingerabdrücke, am 21. Juni am Romäusring hinterließ ein Einbrecher seine Fußspuren im kompletten Studio, wie Fabian Eichhorn damals erzählte, und das nun aufgefundene Diebesgut von dem Einbruch in der Nacht auf Dienstag werde nun ebenfalls auf Spuren untersucht, die womöglich zum Täter führen.