VS-Schwenningen. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 13.30 und 14.15 Uhr ein E-Bike aus einer Garage in der Schwenninger Bürkstraße gestohlen. Die Besitzerin des Rades stellte dieses zuvor in ihrer Garage ab und sicherte es mit einem Spiralschloss, teilt die Polizei mit. Sie nahm den Akku sowie den Schlüssel mit. Die Garage schloss sie ebenfalls ab. Gegen 13.30 Uhr öffnete ihr Ehemann die Garage, hier war das E-Bike der Marke KTM noch da. Als die Fahrradbesitzerin gegen 14.15 Uhr in die Garage ging, stand diese offen und das E-Bike samt Schloss war verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07721/60 10 entgegen.