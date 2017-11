Villingen-Schwenningen "Durchschnitt ist auf Dauer schwierig"

VS-Villingen (bn). Rund 400 Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen im Oberzentrum waren der Einladung von Wirtschaftsförderin Beate Behrens gefolgt. Jeder Gast wurde von ihr, Oberbürgermeister Rupert Kubon und Bürgermeister Detlev Bührer mit Handschlag begrüßt.

In seiner Rede sprach der Oberbürgermeister von den wirtschaftlich derzeit positiven Prognosen - "das ist Ihr Erfolg", aber auch davon, sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen zu dürfen. Mit dem niedrigsten Schuldenstand, den größten Rücklagen und dem höchsten Investitionsvolumen "in diesem Jahrtausend" investiere die Stadt in die Zukunft.

Seine Beispiele dafür: 15,3 Millionen Euro für die Bildung allein 2018, die Anbindung des Industriegebietes Ost an die B523 in 2019, der Lückenschluss derselben, die Marktplatzsanierung, fünf Millionen Euro für die Breitband-Infrastruktur, die Bündelung der Stadtverwaltung und die LED-Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit einem Einsparpotenzial von 700 000 Euro. In den nächsten Monaten werde man das Integrierte Stadtentwicklungskonzept beschließen, weitere Gewerbeflächen ausbauen und zur Gewinnung von Fachkräften die offensive Kommunikation anstreben, mit all jenen, "die VS nicht ganz oben auf ihrer Liste stehen haben", versprach Kubon.