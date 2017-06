Villingen-Schwenningen Durchs Dorf soll keine Rennpiste mehr führen

Getreu dem Motto, was lange währt, wird endlich gut, soll nun auch in Mühlhausen alles gut werden. Die Umgestaltung der Mühlbachstraße nämlich tut not – völlig überdimensioniert, ist sie die reinste Rennpiste durch den Ort. Die Umgestaltung der Durchgangsstraße schließlich wurde als geeignetes Projekt für eine Antragstellung für das Förderprojekt identifiziert und nahm nun seit den ersten Überlegungen dazu im September 2011 Gestalt an.

Aus der Mühlbachstraße soll eine richtige Dorfstraße werden. Sie soll auf das notwendige Mindestmaß reduziert werden und im selben Zuge Flächen für einen "anforderungsgerechten Geh- und Radweg" geben, zusätzlich sollen Bäume gepflanzt werden und will man auch die für eine Tempo-30-Zone völlig überdimensionierte Einmündung zur Hofackerstraße entsprechend umgestalten.

Bis Oktober 2017 will man den Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm beim Regierungspräsidium stellen. Einen Beschluss dazu soll der Gemeinderat am 28. Juni fällen.