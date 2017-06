Villingen-Schwenningen Durch Natursport kommt Mann von Drogensucht weg

Der eine gab, der andere nahm – beides ist strafbar. Zudem bewahrte der 25-Jährige vor zwei Jahren 60 Gramm Amphetamin bei sich zuhause auf, seinerzeit griff die Drogenfahndung erstmals zu. "Seit einigen Jahren konsumiere ich überhaupt keine Betäubungsmittel mehr. Ich hörte mit allem auf, weil ich ein sportives Hobby gefunden habe und meine Kondition nicht gefährden wollte", gab der Angeklagte zu Protokoll.

Beruflich scheint es für den jungen Mann ebenfalls bergauf zu gehen, zudem kann er sich auf verständnisvolle Eltern stützen. Nicht zuletzt die gute Sozialprognose ließ ihn nun zu einer Bewährungsstrafe kommen, laut Staatsanwaltschaft könne die Übergabe von 200 Gramm auch als verbrecherisch eingestuft werden. Sein damaliger "Kollege" hat wohl schlechtere Karten und sitzt in Untersuchungshaft, ihm macht eine lange Klageschrift der Rottweiler Staatsanwaltschaft zu schaffen. Vor Ort steht die Verhandlung noch an, in Villingen erreichte der Angeklagte deshalb eine vorläufige Verfahrenseinstellung. Adrenalin statt Amphetamin lässt sich im Fall des 25-Jährigen formulieren, dessen neuer Sport beinhaltet unter anderem waghalsige Abfahrten. Als Bewährungsauflage muss der junge Mann auch Kontakt zur Fachstelle Sucht aufnehmen, gegenüber Richter Christian Bäumler und den Schöffen ließ er wissen: "Kein Problem! Zur Fachstelle muss ich ohnehin, weil ich meinen Führerschein wieder haben möchte."

Bewährungszeit drei Jahre