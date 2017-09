Villingen-Schwenningen Duo macht auf Europa-Tournee Station in VS

VS-Villingen. Paul Tasker und Iona Macdonald trafen sich 2005 in Glasgow, was beide einen "glücklichen Zufall" nennen. Kurz nachdem sie ein Paar geworden waren, stellten sie fest, dass sie auch musikalisch hervorragend harmonieren. Es ist die einzigartige ­Mischung aus britischem Folk und Americana Rock sowie die Kombination aus Paul Tasker’s filigranem Gitarrenspiel und Iona Macdonalds wunderbarer Stimme, die ­dazu führten, dass die "Doghouse Roses" schon bald durch ganz Europa tourten: sowohl mit eigenen Konzerten als auch im Vorprogramm der Willard Grant Conspiracy, im Duo oder mit kompletter Band. Der Eintrittspreis für das Konzert in der Scheuer beträgt 15 Euro, Tickets gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen.