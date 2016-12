Villingen-Schwenningen Duo bietet sehenswertes Spektakel

VS-Villingen. Ziemlich geschafft waren die beiden Vertreter ihres jeweilig individuell überhöhten Doppelstadt-Bereichs am Schluss der zweieinhalbstündigen satirischen Auseinandersetzung. Klar, dass Moser nach wie vor das badische Villingen mit der Brigach und Schopfer das schwäbische Schwenningen mit dem Neckar und den jeweils damit verbundenen vermeintlichen Menschentypen viel interessanter und liebenswerter finden.

Bevor städtische Vertreter ihr Fett ab bekamen, gingen die beiden auch ein Stück weit selbstironisch auf sich ein: "Ich bin eine Respektsperson", meint Schopfer, und Moser konterte mit Blick auf die Körperrundungen seines Kollegen "mit Betonung auf den im Wort steckenden Speck! Habt ihr im armen Osten wieder über Weihnachten eine Lebensmittellieferung bekommen?" Dann aber ging es zu den lokalpolitischen Themen des abgelaufenen Jahres: Kneippbadsanierung, Helios-Arena, Verkehrschaos durch Straßenbau an allen Ecken, die Errichtung einer neuen Stadthalle in Schwenningen, die Idee einer Turm-Silhouette aus Metall am Eingang der Niederen Straße oder auch den angelaufenen kräftigen Umbau von Schwenningens Innenstadt. Thematisiert wird dies in verschiedenen Rollen: So tritt Moser als Radiomoderator und Schopfer als interviewter alteingesessener und zu wenig Veränderungen bereiter Schwenninger auf.

Als Gerlinde und Agathe sitzen die beiden im Villinger Freibad und beobachten mit dem Opernglas allerlei bekannte Badegäste, als städtische Beamte haben sie ebenfalls eine sitzende und träge Tätigkeit im Bürgeramtsbüro und regen sich darin gemeinsam beispielsweise über die weihnachtliche "Krüppelfichte" auf dem Latschariplatz und den fehlenden Glühwein auf, "um sich den Baum wenigstens schön zu trinken". Als uniformierte Sicherheitsanweiser geben sie Instruktionen an das Publikum und illustrieren damit die vielfach übertriebene Bürokratie.