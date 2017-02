Villingen-Schwenningen Drogen werden Vater zum Verhängnis

Der Anwalt des Mannes gab sich kopfschüttelnd: "Herr Staatsanwalt, was Sie sagen stimmt nicht. Mittlerweile bekommt man bei uns diese wirkstoffreichen Drogen an jeder Ecke. Mein Mandant hatte so viel Bargeld zu Hause, weil er einer vor Gericht verhängten Geldstrafe nachkommen wollte. Er ist ein völlig unauffälliger, wenn auch abhängiger Mensch. Und er funktioniert, so wie auch etliche Bier-, Wein- und Schnapstrinker funktionieren. Ich ­beantrage eine Bewährungsstrafe und einen Therapieplatz."

Zurückliegend konsumierte der Angeklagte ein bis zwei Joints nach der Arbeit und etwa alle drei Tage das stark aufputschende Amphetamin. Der Mann ging einer anstrengenden Tätigkeit im Schichtbetrieb nach, leistete Überstunden und erzielte damit 1900 Euro netto. Der Vater einer Tochter ist verheiratet, seine Ehefrau lebt jedoch getrennt.

Das Gericht nahm die Arbeitsbereitschaft des Angeklagten zur Kenntnis, sprach diesem allerdings eine nennenswerte Therapiebereitschaft ab. Richter Christian Bäumler gegenüber dem Rechtsbeistand: "Ihr Mandant hat ein Problem und wurde nach sechs Monaten zum Bewährungsbrecher. Man kann sich vor Gericht einmal hinter seiner Arbeit verstecken, ein zweites Mal nicht. Irgendwann ist es vorbei, irgendwann gibt es keine Bewährung mehr."