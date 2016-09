Villingen-Schwenningen DRK erinnert an Erste-Hilfe-Tag

Der Schulbeginn im Kreis steht vor der Tür – Grund genug für den DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen rund um den Welt-Erste-Hilfe-Tag, auf das Thema der Kindernothilfe aufmerksam zu machen. "Der Tag dient dazu, die Bedeutung der Ersten Hilfe deutlich zu machen", berichtet DRK-Kreisausbildungsleiter Jens Schwarzwälder.

Spezieller Kurs möglich

In diesem Jahr sei insbesondere der Notfall bei Kindern ein besonderes Thema. "Hier ist oftmals der Schreck umso größer, weshalb es besonders wichtig ist, sich an die Grundlage der Ersten Hilfe zu halten." Gerade im Hinblick auf den Schulbeginn ist dem Deutschen Roten Kreuz aber ebenso wichtig, die Kinder frühzeitig an das Thema heranzuführen.