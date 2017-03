Villingen-Schwenningen Dritter Standort in Stuttgart

Mit der neuen Geschäftsstelle in der Stuttgarter Königstraße, die am 1. März eröffnet wurde, seien die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Die Immobilienumsätze in Baden-Württemberg sind 2016 nach Zahlen des Immobilien Verbandes Deutschland (IVD) um 0,5 Prozent gesunken. Zugleich erschwerte die zu Jahresbeginn 2016 eingeführte Änderung der Bezahlung von Maklern ("Bestellerprinzip bei Vermietung") das Geschäft. "Unter diesen Rahmenbedingungen haben wir deutlich zugelegt, das zeigt, dass sich Expertise und Service durchsetzen und unsere Strategie die Kundenbedürfnisse trifft", freut sich Baum. Die Strategie bedeutet: Hohe lokale Kompetenz, gleichzeitig aber ein Angebot für die gesamte Region. Die Baum-Region, das sind derzeit zehn Landkreise vom Bodensee bis nach Stuttgart entlang der A81. Um dem eigenen Anspruch an die Servicequalität gerecht zu werden, wurde die Mitarbeiterzahl weiter erhöht. "Kunden wechseln die Arbeitsstelle innerhalb der Region, häufig werden ererbte Immobilien zum Verkauf gestellt von Kindern, die nicht mehr im Heimatort wohnen", nennt Baum Beispiele aus der täglichen Praxis. "Das herkömmliche Klein-Klein funktioniert nicht mehr."

Wachstumstreiber war dabei 2016 das Geschäft mit Wohnimmobilien. Als wichtigen Grund für das fortgesetzte Wachstum sieht Baum die Zusammenarbeit mit vielen Banken in der Region, so dass für Kunden zeitnah individuelle Finanzierungslösungen gefunden werden konnten, "obwohl die neue Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie die Kreditvergabe spürbar erschwert hat", so Baum. Der Schritt in die Landeshauptstadt ist für Alexander Baum der logische Schritt, auch wenn er weiß, dass vor Ort keinerlei Mangel an Maklern herrscht. Es gehe sowohl darum, in der Landeshauptstadt Flagge zu zeigen und Objekte in Stuttgart zu akquirieren, und gleichzeitig auch darum, Mandate von Unternehmen und Privatleuten für Objekte in der Region bis hinunter nach Zürich zu bearbeiten. Das funktioniere natürlich nicht von Villingen-Schwenningen aus.