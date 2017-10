VS-Villingen. Die Partykönige aus Dresden kommen am Samstag, 14. Oktober, 20.30 Uhr, ins Café Limba in die Villinger Schlösslegasse: Sir ­Robin & the Longbowmen. Die Siebener-Combo will es zum Ende ihrer mehrwöchigen Europatournee wieder ordentlich krachen lassen. Sie spielen orgellastigen wahwah-Garagenbeat, ab und zu unterlegt von Sitarklängen.