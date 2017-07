VS-Villingen. Ein dreitägiges Sommerfest veranstaltet die Villinger Meckergilde auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins in der Obereschacher Straße 1 in Villingen. Beginn ist morgen, Freitag, 18.30 Uhr, mit Disco- Musik und Fassanstich. Am Samstag ab 11 Uhr ist Festbetrieb mit Musik vom Plattenteller, und ab 17 Uhr spielt das Duo von Blue Stars. Dazu ist täglich Barbetrieb, das Glücksrad dreht sich. Am Sonntag ab 10 Uhr ist Frühschoppen mit Alleinunterhalter Arnold Ludwig. Für Essen und Trinken ist gesorgt.