Villingen-Schwenningen Dreiste Diebe klauen Umzugsgut

Villingen-Schwenningen. Ein dreister Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Villingen. Eine 26-jährige Frau ist am Samstag aus einer Wohnung in der Goldenbühlstraße ausgezogen. Zusammen mit Freunden wurde der Hausrat in Umzugskartons verpackt und für den Möbelwagen auf dem Gehweg bereitgestellt. In einem unbeobachteten Moment fuhren zwei Männer mit einem weißen Kleinlastwagen mit Planen- Aufbau vor. Die beiden Unbekannten schnappten sich Teile des Umzugsgutes. Sie flüchteten mit einem gefüllten Umzugskarton, in dem sich eine Kaffeemaschine, Fernseher, Teemaschine und eine Mikrowelle befanden in Richtung Schwenninger Steige. Der Schaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/ 6010, entgegen.