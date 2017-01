Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Schwarzwälder Narrenvereinigung kommt zum Dreikönigstreffen heute, Mittwoch, 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Wolterdingen zusammen. Nach dem Besuch der Sternsinger steigen die Teilnehmer in die Tagesordnung ein. Diese umfasst unter anderem Ablauf den zum Freundschaftstreffen in Friedenweiler, den Ablauf zum siebten Schwarzwälder Narrentreff in Unterkirnach, Informationen zum ersten Fasnetkribble der SNV und zum Regierungsempfang im Basler Hof in Freiburg.