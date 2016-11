Villingen-Schwenningen Dreifach-Konzert im Heilig Kreuz

Der Chor an der Bickebergschule ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Musikakademie Villingen-Schwenningen: Kindern und Jugendlichen wird der Spaß am Singen vermittelt.

Projekte sollen neue Zielgruppen erreichen

Der MGV Sängerkreis, 1895 gegründet, hat in den vergangenen Jahren mit seinem Vorsitzenden Karl-Heinz Kreyer erfolgreich einige Projekte angestoßen, um neue Zielgruppen für das Singen zu begeistern.

Bislang war das Repertoire des MGV eher traditionell, doch mit dem neuen Dirigenten Lukas Schmied, der ab Januar auch den Frauenchor übernimmt, wagen sich die Männer auch an moderne Stücke. Davon können sich die Besucher beim Konzert im Heilig-Kreuz-Gemeindesaal überzeugen. Karten gibt es für acht Euro in der Buchhaltestelle in der Brunnenstraße 10, bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 23 und an der Tagesskasse im Gemeindezentrum Heilig Kreuz.