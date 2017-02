Villingen-Schwenningen Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 27

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein VW in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf Höhe der Tankstelle Haisch auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus des Sattelzugs einknickte und der VW in den Graben geschleudert wurde.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreuten Ersthelfer den Lkw-Fahrer und die Fahrerin des Autos. Der Beifahrer des Wagens war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schwenningen mit schwerem Gerät befreit werden.

Fahrerin und Beifahrer aus dem Auto wurden schwer verletzt und kamen mit Rettungshubschraubern in die umliegende Klinken. Der Fahrer des Sattelzugs wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Notarzt ins Klinikum.