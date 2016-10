Villingen-Schwenningen Drei Schauspielerinnen schlüpfen in 16 Rollen

In diesem Durcheinander, in der "rush hour" des Lebens, ist es kein Wunder, dass erst die eine und dann die andere tätlich ausrastet und auf andere einschlägt. Was ihnen später zum Verhängnis wird, denn Fehlverhalten wird einer Frau, im Gegensatz zum Mann, gesellschaftlich nicht verziehen. Es wird zur Waffe, die sich gegen sie richtet.

Bei der einen kommt es zur Scheidung, der anderen wird von der Konkurrentin der berufliche Aufstieg erschwert.

Typisch ist die heutige Mutter, die sich trotz Kind unter Druck um ihre Karriere kümmert, während der Mann sich am Golfplatz vergnügt. Dennoch wird die Sehnsucht nach der heilen Welt sichtbar.

Warnung der Freundin hilft nichts

Ausgerechnet die Therapeutin, die es besser wissen sollte, fällt auf den Typen herein, der schöne "Machogeschichten" aus der Welt der Illusion erzählt – von Kinohelden. Da hilft auch die Warnung der besten Freundin nichts.

Die Stärke der Frauen ist ihre gegenseitige Freundschaft, diese hilft, dass sie sich, in den Widrigkeiten des Alltags, immer wieder gegenseitig unterstützen.

Im Stück "Chaos" gibt es Einiges zum Nachdenken, aber auch viel zu lachen, besonders, wenn die drei Freundinnen gemeinsam feiern, zum Essen gehen und dann betrunken im Gefängnis landen. Die drei Frauen balancieren auf einem sehr dünnen Seil mit ihren verschiedenen teilweise gesellschaftlichen zugedachten Rollen, sie erbringen Leistungen, sie meistern irgendwie ihren Alltag, kämpfen immer weiter und versuchen sich und ihr Leben im Gleichgewicht zu halten.

Die drei Schauspielerinnen Sarah Gros, Sophie Schneider und Monika Wieder spielen insgesamt 16 Frauen- und Männerrollen. Die hohe Kinderstimme der pampigen Bedienung ist ebenso überzeugend gespielt, wie das typische Männergebaren im Imponiermodus. Alle Klischees sind exakt herausgearbeitet, es ist ein modernes Stück. Eine temperamentvolle, gelungene Aufführung. Unterhaltsam und durchweg spannend vorgeführt.