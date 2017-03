Villingen-Schwenningen Drei Livebands und super Stimmung

Wirtin Binaca Wälde und ihr Team hatten von Beginn an alle Hände voll zu tun, um in der Gaststätte alle Kundenwünsche zu erfüllen. Einmal mehr erwies sich die Location als Geheimtipp und Eventscheune erster Güte. Die Freunde des Raps erlebten beim Gig von Rap Squad One ein Feuerwerk der guten Laune, das auch diejenigen mitriss, die sich in den anderen Stilrichtungen besser zurechtfinden.

Jeder Song eine Eigenkomposition, lautet das Konzept von "Sometimes in Nowhere". Den einheimischen Künstlern gelingt es dabei, ihre Fans und Zuhörer immer wieder aufs Neue zu überraschen. Die Begeisterung, mit welcher sie auftreten, übertrugen sie dabei nahtlos auf das fiebrig mitttanzende Publikum im "Wildpark".

Dritte Band im Bunde der Künstler war "Lieber anders". Die Konzertorganisatoren gefielen mit Genre übergreifendem Rock, der sich von Country-Elementen bis hin zu harten Rockklassikern spannte und weit bis nach Mitternacht erstrecke.