Villingen-Schwenningen Drei Konzerte auf höchstem Niveau

Die Jugendkapelle Stadtharmonie Villingen erzählt musikalisch mit "How to train your Dragon" die Geschichte von Freundschaft, Selbstfindung und Toleranz. Mit dem "Phantom of the Opera" wird der Zuschauer in eine Welt der Liebe, Angst und Unsicherheit, Leidenschaft und Spannung entführt.

Fasnetkonzert ein weiterer Höhepunkt

Das große Orchester widmet sich unter anderem mit dem Stück "Celtic Child" allen Kindern und ihrer ungezwungenen Kreativität. Es ist Protest gegen die Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit in ihrem Leben. Mit dem Gassenhauer "Das ist die Berliner Luft" kommt der Abend zu einem temperamentvollen und heiteren Abschluss. Der Vorverkauf hat begonnen an den bekannten Vorverkaufstellen wie Amt für Kultur, der Stadtharmonie und bei den Musikern.

Am 21. Januar 2017 heißt es dann "Fasnetkonzert: Konzert der KatzenmusikMusik" in der Neuen Tonhalle. Die Stadtharmonie Villingen lädt vor Beginn der Hohen Tage zu einem schillernden Klangmosaik aus vertrauten und fremden Fasnachtsmusiken: Fasnetgruppen, Vereine, Solisten, Tänzer, Spielleute, sie alle sorgen für einen opulenten Ohren- und Augenschmaus. S’ghot degege – auch gegen das Normale, versprechen Henry Greif und Alexander Heift. Wer wissen will, wie die Musik in die Fasnet kommt und was sie dort zu suchen hat, der ist an dem Abend richtig, es wird spannend und überraschend werden, verspricht Greif.

Das dritte Highlight wird das Konzert der Nippon Symphony am Sonntag, 26. März, um 19 Uhr im Franziskaner Konzerthaus sein. Das Orchester der Makuhari Sohgoh High School aus Chiba/Japan hat sich in Villingen-Schwenningen schon eine große Fangemeinde erspielt.

Die 140 bis 150 Musikerinnen und Musiker aus Japan sind wieder auf Europatournee und freuen sich schon auf Villingen und das Franziskaner Konzerthaus. Doch diesmal ist es ihre Abschiedstournee, denn der Leiter des Orchesters, Hiroshi Sato, wird an eine andere Schule wechseln. Da er diese Musiker geformt hat, wird sich das Orchester nach seinem Abschied auflösen. Doch am 27. März werden die Japaner noch einmal ein Feuerwerk zünden und eine Show der Extraklasse bieten.

Für zwei Übernachtungen werden 61 Gastfamilien gesucht, sie müssen nicht unbedingt zur Stadtharmonie gehören. Anmeldungen unter www.Stadtharmonie.de, Link "Gastfamilie", anmelden.

Auch hier hat der Kartenvorverkauf schon begonnen. Informationen gibt es bei der Tourist-Info & Ticket/Service in beiden Stadtbezirken sowie bei Alexander Heift und der Stadtharmonie.