Villingen-Schwenningen Drei Gewerbeschüler freuen sich über Bestnote 1,0

So versammelten sich im Gemeindezentrum Münster gemeinsam mit Lehrern, Ausbildern und Eltern 267 Absolventen aus 13 Berufen. Fast ein Viertel von ihnen bestand die Prüfungen mit Auszeichnung. Schulleiter Siegfried Kärcher ließ in seiner Ansprache den Wind der Veränderung wehen, den die Absolventen bald in der Berufswelt zu spüren bekämen. Sie sollten ihn nicht meiden, sondern kreativ nutzen, um im Leben voranzukommen.

Als Jahrgangsbeste mit einem Zensurendurchschnitt von 1,0 konnten gleich drei Schüler ausgezeichnet werden: die Zerspanungsmechaniker Sascha Hülsheger (Josef Ganter Feinmechanik GmbH, Dauchingen) und Benny Jöhnk (G. Strittmatter GmbH & Co. KG, St. Georgen) sowie der Mechatroniker Friedhelm Mayer (AP&S International GmbH, Donaueschingen). Weil der Durchschnitt von Sascha Hülsheger um nur Hundertstel besser war, bekam er gleichzeitig den Preis des Fördervereins der Gewerbeschule VS.

Weitere Preise für Leistungsdurchschnitte von 1,2 bis 1,5 erhielten der Elektroniker für Betriebstechnik Jörg Bader (Federal-Mogul Valvetrain GmbH, Blumberg), die Elektroniker für Geräte und Systeme Pascal Bösinger (ebm-papst, St. Georgen GmbH & Co. KG, St. Georgen), Alexander Stöckmeyer und Lukas Kortmann (Continental Automotive GmbH, VS-Villingen), der Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Michael Nock (EGT-Triberg), der Mechatroniker Jannis Rüllmann (Saier Verpackungstechnik GmbH & Co. KG, Alpirsbach), der Fleischer Stefan Dorer (Landmetzgerei Hubert Dorer, Furtwangen) sowie die Industriemechaniker Fabio Schmitz (Wieland-Werke AG, VS-Villingen) und Martin Kirner (SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG, Schonach).