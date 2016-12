Villingen-Schwenningen Drei Fahrzeuge krachen ineinander

Die junge Frau wollte mit einem Opel Corsa von der Vockenhauser Straße in Richtung St. Georgen auf die Bundesstraße auffahren. Zu spät bemerkte die Corsa-Fahrerin, dass sich auf der Bundesstraße aus Richtung Bad Dürrheim ein Skoda nähert. Dessen Fahrer bremste und lenkte sofort nach links, um einen Zusammenstoß mit dem Corsa zu verhindern. Allerdings fuhr just in diesem Moment eine 29-Jährige mit einem Toyota dem Skoda entgegen. Zwischen dem Skoda und dem Toyota kam es zu einem Streifvorgang. Auch eine Fahrerin eines dem Toyota folgenden Passats geriet in Schwierigkeiten. Sie versuchte, dem Skoda auszuweichen und prallte dabei in das Heck des vor ihr stark abbremsenden Toyotas. Einzig der Opel Corsa der jungen Unfallverursacherin blieb unbeschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.