Der Liederkranz Schwenningen mit seinem großen Chor und den Young Voices bereitet sich zusammen mit dem Villinger Männerchor und dem Frohsinn Schwenningen auf ihr großes Jubiläumskonzert anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt vor. Am Samstag, 24. Juni, 20 Uhr, treten die drei Chöre im Franziskaner Konzerthaus in Villingen auf. Es wird ein zweistündiges abwechslungsreiches Programm aus klassischer Musik und modernen Hits geboten. Karten sind für 13 Euro beim Kulturamt und den Sängern der jeweiligen Chöre erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. Foto: Archiv