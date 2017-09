Villingen-Schwenningen Dramatischer Brand in Innenstadt

Schreiend und rufend standen die Menschen an den Fenstern des Mehrfamilienhauses in der eng bebauten Gerberstraße, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Unverzüglich wurden die Drehleiter sowie Steckleitern in Stellung gebracht, um Frauen, Kinder und Männer aus dem Haus zu retten, während aus dem Dachgeschoss bereits dichter Rauch nach außen drang. Es folgte ein Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst.

Dachstuhl brennt lichterloh

Gleichzeitig reagierte ein Polizeibeamter geistesgegenwärtig, als er sich in der Paradiesgasse über eine Terrasse im ersten Obergeschoss ebenfalls Zugang zum betroffenen Gebäude verschaffte, um auch hier eine mögliche Rettung einzuleiten. Weit kam er jedoch nicht: Kurz darauf schlugen ihm die Flammen entgegen. Diese breiteten sich in dem Gebäude rasend schnell aus, so dass kurz darauf der Dachstuhl lichterloh brannte – das Feuer griff zugleich auf das Nachbargebäude über.