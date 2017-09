Villingen-Schwenningen Dort, wo er seinen Lauf nimmt

VS-Schwenningen. Eigentlich gibt es den Aktionstag "Unser Neckar" schon lange: Das Landesumweltministerium hat ihn 2007 ins Leben gerufen. Die Plattform soll die Akteure am Fluss vernetzen und dazu beitragen, die nachhaltige Entwicklung des Neckars voranzubringen, heißt es vonseiten des Ministeriums.

In Schwenningen allerdings, so erzählt Klaus Schmidt, Vorsitzender der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, sei er erst 2015 in der jetzigen Form und Größe ins Bewusstsein der Bürger gerückt.

Aus dem damaligen Fest, das jedes letzte Septemberwochenende rund um Möglingshöhe und Schwenninger Moos zu Führungen und Vorträgen einlädt, ist auch die Aktionsgemeinschaft Neckarursprung entstanden. Hierzu zählen neben dem Albverein die Stadt VS, das Landratsamt, das Umweltzentrum, der BUND sowie der Deutsche Alpenverein.