Villingen-Schwenningen Dorothee Eisenlohr will Region voran bringen

Er blickte zurück auf die Zeit, als Link vor 15 Jahren bei Null angefangen habe, ohne eigene Räume, ohne Mitarbeiter und ohne Zielvorgaben. Er habe mit den Anfangsüberlegungen, dass die Region nach außen mit ihrer wirtschaftlichen Situation bekanntgemacht werden müsse, begonnen, so Guse. Es habe zwar einige Regionen gegeben, die wirtschaftlich nach außen dargestellt wurden, Link habe jedoch im Hinterkopf gehabt, dass keine Region vernachlässigt werde.

"Aufgrund Ihres Ideenreichtums sieht man, was Sie von Null auf jetzt geschaffen haben", dankte ihm Guse. Er habe das WelcomeCenter, das erste in Baden Württemberg geschaffen, das Unternehmerfrühstück und das Anwerben von jungen Ingenieuren aus Spanien. Er habe das Regionale Gewerbegebiet mit Innen- und Außenmarketing kreiert und sowohl für ein quantitatives wie auch qualitatives Wachstum gesorgt. Link könne stolz darauf sein, was er erreicht habe, betonte der Aufsichtsratvorsitzende.

"Sie können auf einem guten Fundament aufbauen, sie können weiterbauen und überlegen, was man ändern könnte oder wo neue Akzente gesetzt werden könnten", richtete er das Wort an Dorothee Eisenlohr. Die Nachfolgerin von Link habe sich unter 76 Mitbewerbern durchgesetzt, das spreche für sie, zeigte sich Guse zufrieden.

Dorothee Eisenlohr erklärte, dass sie in Stuttgart für die Wirtschaftsregion und den Verband gearbeitet habe. Außerdem sei sie für die Kooperation des Netzwerks zuständig gewesen, auch habe sie Sonderprojekte ausgearbeitet. Sie zeigte sich erleichtert, dass sie Heinz-Rudi Link noch bis Ende März über die Schulter schauen dürfe und versprach, weiterhin dafür zu sorgen, dass sich alle drei Landkreise, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen, abgeholt fühlen.

Region reizt sie

An der neuen Tätigkeit habe sie gereizt, dass hier noch nicht alle Themen ausgereizt seien wie in großen Gesellschaften, auch habe sie die Leitung eines eigenen Teams sehr interessiert, unterstrich sie. Sie wolle die Vorteile dieser Region stärker herausarbeiten und eine eigene Nische finden und herausstellen, fuhr sie fort. Sie gehe ganz pragmatisch mit dem Rollenwechsel aus der Metropolregion nach der hiesigen Region vor, betonte sie.

Guse wies darauf hin, dass es bis Ende des Jahres in Stuttgart keine Gewerbeflächen mehr gebe, hier habe man noch Platz und die Anbindung an die Autobahn sehe er auch als ein Plus. Der Zielgröße von 50 Hektar Gewerbefläche in Sulz sei man auch schon bedeutend näher gekommen, die Anfragen für Sulz seien sehr groß, vor allem auch wegen der Nahtstelle zu Stuttgart, betonte er.

Link erinnerte daran, dass er mit einem Budget von 200 000 Euro begonnen habe. Heute verfügt die Wirtschaftsförderung über ein Budget von 450 000 Euro. Auch nicht die Welt, warf Guse ein. "Für mich war es eine Herausforderung mit einem schmalen Budget etwas zu etablieren, das ist mir gelungen, darüber bin ich froh", betonte Link.

Die Finanzierung werde zu 73 Prozent von der kommunalen Seite und zu sieben Prozent von der Wirtschaft getragen, er würde sich wünschen, dass sich die Wirtschaft mehr an der Förderung beteilige, so Guse.

Zum Abschluss nannte er noch einen weiteren Pluspunkt für die hiesige Region: "Wir haben hier die höchste ungebundene Kaufkraft, das sind auch Vorteile, die für uns sprechen." Link betonte, dass Guse immer die kommunale und wirtschaftliche Seite gesehen habe und ihn sehr gut unterstützt habe.