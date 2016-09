Villingen-Schwenningen Doppelstädterin singt und kocht bei Wettbewerb

VS-Villingen. Die 51-Jährige, die bei der Tourist-Info angestellt und geprüfte Stadtführerin ist, nimmt an dem Contest teil, der unter dem Motto "Koch und sing dich auf den Underberg" in Ziemann’s Kochschule stattfindet. Beim Regional-Wettbewerb in München kochen die acht süddeutschen Teilnehmer ein selbst gewähltes Gericht und singen dazu ihren Song, heißt es in einer Pressemitteilung. Erlaubt seien sowohl Cover- als auch Eigen-Kompositionen. Die beiden Gewinner treten beim Finale gegen die Besten aus allen anderen deutschen Regionen an.