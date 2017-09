Villingen-Schwenningen Doppelstädter wählen AfD auf Drei

Villingen-Schwenningen. Die Bundestagswahl stand bundesweit im Zeichen der Veränderung und auch die Doppelstädter hatten das Bedürfnis zu wählen. 72,5 Prozent der Wahlberechtigten gingen am Sonntag zur Urne, oder gaben bereits im Vorfeld ihren Wahlzettel ab. Das Ergebnis: ein dickes Minus auf der einen, ein deutliches Plus auf der anderen Seite. Die CDU verliert laut dem vorläufigen Ergebnis in Villingen-Schwenningen 13 Prozent, bleibt jedoch stärkste Partei. Die Alternative für Deutschland (AfD) bekommt die drittmeisten Stimmen und die FDP scheint für viele Bürger wieder wählbar zu sein. Die Liberalen kommen durch ein Plus von knapp sieben Prozent auf 11,9 Prozent.

Das Bundestagsmandat von Thorsten Frei (CDU) schien vor der Wahl ebenso wenig gefährdet, wie die bundesweite Mehrheit an Stimmen für seine Partei. Und auch wenn die Christdemokraten massiv die Gunst der Wähler in Villingen-Schwenningen verloren hat, erhielt sie in allen 64 Wahlbezirken die meisten Stimmen (34 Prozent). Die SPD verlor zwar deutlich weniger Prozentpunkte (vier Prozent), kommt aber gesamtstädtisch trotzdem nur auf 16,5 Prozent.

Und rings um die Sozialdemokraten wird das Feld dichter. Vor allem durch den Zuwachs von 8,6 Prozent, den die AfD zu verzeichnen hat, rücken die Rechtspopulisten ganz nah an die SPD heran. Mit 14,3 Prozent der Stimmen belegt die AfD Platz drei im Stimmen-Ranking. Ihr folgen die Grünen (12,3) und die FDP (11,9). In Villingen trennen SPD und AfD lediglich 0,8 Prozentpunkte, in Schwenningen 0,9. Wie schon bei der Landtagswahl zeichneten sich einige Wahllokale als AfD-affin ab. So erreichte die rechtskonservative Partei im Schilterhäusle gar 34 Prozent der dort abgegebenen Stimmen, in einem Wahllokal in der Wöschhalde 29,7 Prozent sowie in der VHS Schwenningen 24,8 Prozent. In den Ortsteilen Weigheim und Tannheim bekam die AfD jeweils sogar die zweitmeisten Stimmen.