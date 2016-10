Villingen-Schwenningen "Doping ist kein Thema für mich"

VS-Schwenningen. Eigentlich lässt der Blick in den Kühlschrank und in die Küchenschränke annehmen, dass in der Wohnung im Stadtteil Rinelen ein ganz normaler gesundheitsbewusster Student lebt. Fisch, Kürbisse, Nüsse und Reiswaffeln stechen sofort ins Auge. Doch Bewohner Oliver Horne ist Bodybuilder – und das ziemlich erfolgreich. In der Junioren-Klasse bis 24 Jahre sowie in der Männer-Athletik-Klasse hat der Schwenninger im September die Deutschen Meisterschaften für sich entscheiden können. Übernächstes Wochenende tritt er bei der Weltmeisterschaft der World Fitness Federation an und misst sich mit Bodybuildern aus Asien oder Australien. Seine Vorbereitungen dafür laufen derzeit in die Endphase.