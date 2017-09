VS-Villingen. Die Band ­"Doghouse Roses" tritt am Freitag, 29. September, 20 Uhr, beim Folk-Club Villingen im Kulturzentrum Scheuer, Kalkofenstraße 3a, auf. Paul Tasker und Iona Macdonald präsentieren eine einzigartige ­Mischung aus britischem Folk und Americana Rock sowie die Kombination aus Paul Tasker’s filigranem Gitarrenspiel und Iona Macdonalds wunderbarer Stimme. Der Eintrittspreis für das Konzert in der Scheuer beträgt 15 Euro, Tickets gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen.