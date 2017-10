Villingen-Schwenningen Dörr-Brüder geben Erlös gerne weiter

Ein Jahr haben sie pausiert, jetzt gehen die Musiker des Band-Projektes "Dörr-Brüder RNuD" (ruhige Nummern und Duette) in ihre vierte Runde. Der Erlös der vier Konzerte aus 2015 in Höhe von 5600 Euro ging jetzt an vier soziale Einrichtungen.

Villingen-Schwenningen. Carsten und Eric Dörr sind Erfinder und Herzstück des Projektes unter Mitwirkung eines guten Dutzends lokaler Musiker, das seit 2013 mit einem Jahr Unterbrechung nicht nur für musikalische Leckerbissen sorgt, sondern auch die gute Sache unterstützt.

Bei der Ankündigung der nächsten vier Konzerte am 24. und 25. November sowie am 8. und 9. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr, übergaben die Brüder jetzt je 1400 Euro an den Bernhardshütten-Verein, an Refugio für die Psychotherapie von traumatisierten Flüchtlingen, an den Mach-mit-Förderverein und dessen fünf "Tafeln" sowie an das Sozialprojekt des FSV Schwenningen für Flüchtlinge und Jugendliche mit Behinderung. Die Summe von 5600 Euro war bei den letzten vier Konzerten im November und Dezember 2015 in der Scheuer an Eintrittsgeldern und Spenden eingenommen worden. "Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf", sagte Eric Dörr.