Villingen-Schwenningen "Doch lieber Single?!"

Paartherapien sind nicht erst seit David Frankels Filmkomödie "Wie beim ersten Mal" mit Meryl Streep und Tommy Lee Jones groß in Mode. Auch Amina Gusner ließ sich von herrlich-lustlosen Pärchen inspirieren und stellt in ihrem neuesten Liederabend die ewigen Fragen: "Gibt es ein (Liebes-)Leben nach der Heirat?" Und: "Wann hat die Liebe angefangen aufzuhören?". "Doch lieber Single?!" ist am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr im Theater am Ring zu sehen.

Auch Tanztherapie steht auf dem Programm

In dem Stück des Euro-Studio Landgraf und des Theaters im Rathaus Essen sind es gleich zwei Paare, die sich Hilfe von Paartherapeut und Muttersöhnchen Rüdiger erwarten: Wolfgang und Vera sowie Gabi und Frank. Heiter und musikalisch stellen sie sich mit Therapeut Rüdiger dem größten Menschheitsthema: der Liebe und ihrem Verfallsdatum. Auf dem Programm steht neben Gesprächen auch Tanztherapie. Mit Raphael Beil an der Gitarre und Andreas Peschel an Klavier und Akkordeon stimmen sie Hits von Falco, Marius Müller-Westernhagen, Adriano Celentano, Dalida oder David Bowie an. Zum Ensemble gehört unter anderem Heike Trinker als Vera, die sich von ihrem Partner etwas mehr Nähe wünscht. Die Schauspielerin ist vor allem durch die Rolle der Marlene Berger in der Krimiserie "Stubbe – Von Fall zu Fall" bekannt geworden.